Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске открылся кампус школы цифровых технологий от «Сбера» «Школы 21», где желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Символом новой «Школы 21» стал маяк, который указывает путь к цифровому будущему острова.

Пресс-служба Сбера В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» «Сбера»

В церемонии открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Сахалин для «Сбера» очень важное место», — сказал Греф, добавив, что здесь «Сбер» ведет множество совместных проектов с правительством региона. По его словам, об открытии «Школы 21» «Сбер» и власти региона договорились всего год назад. Он добавил, что на Сахалине все инициативы, направленные на будущее, поддерживаются моментально.

«Для сахалинцев это большой подарок: никуда не надо ехать, ведь здесь будут готовить специалистов высочайшей квалификации», — подчеркнул Греф. В «Школе 21» сейчас доступно 14 различных специальностей, связанных с «цифрой». «И традиционный инжиниринг, и инжиниринг живых систем сегодня не могут существовать без «цифры» — она является и будет являться в ближайшие десятилетия и столетия определяющей компетенцией для любых специальностей», — сказал Греф.

«Сбер» реализует «Школу 21» в регионе совместно с правительством Сахалинской области. Два учебных кластера названы в честь знаковых объектов острова — маяка Анива и села Таранай, центра рыбоперерабатывающей промышленности. Дизайн отсылает к природе Сахалина: в оформлении образы гор и морских волн сочетаются с элементами промышленного дизайна. Как и другие кампусы школы, южно-сахалинский будет открыт 24/7, что позволит каждому участнику выстроить оптимальный для себя график учёбы.

Пресс-служба Сбера В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» «Сбера»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что область становится регионом высоких технологий. «Мы развиваем переработку углеводородов и водных биоресурсов, разрабатываем технологии производства и использования водородного топлива, выпускаем беспилотники, работаем с искусственным интеллектом», — пояснил он. «Поэтому для нас так важно сотрудничество со «Сбером» в сфере образования. «Школа 21» поможет обеспечить высококвалифицированными кадрами в области информационных технологий наши проекты, даст возможность островной молодежи получить перспективную специальность и добиться успеха на благо родного региона и России», — подчеркнул губернатор.

Первый отборочный «бассейн» уже проходят 50 человек. Средний возраст участников — 30 лет. Самому старшему — 56 лет. 22% участников — девушки. 50% из тех, кто подал заявку на обучение, ещё не пробовали программировать. Среди них — представители таких сфер, как медицина, промышленность, туризм, транспорт и другие. Разный опыт и уровень владения цифровыми технологиями ускоряют обмен знаниями и делают методику «равный равному», когда каждый учится у каждого, ещё более эффективной.