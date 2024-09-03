Париж, 3 сентября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 1500 метров, бронзовая медаль досталась Антону Кулятину.

Vasilii Smirnov/Global Look Press

Костин установил паралимпийский рекорд, показав время 3 минуты 44,43 секунды. Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 44,94 секунды.

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Туниса Руай Джебабли. Его результат — 3 минуты 44,67 секунды.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.

Александр Костин представлял спортсменов Паралимпийского комитета России на летних Паралимпийских играх 2020 года в беге на 5000 метров среди мужчин T13 и завоевал бронзовую медаль.

Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже. Он победил на дистанции 100 метров брассом. Черняев, выступающий в классе SB4, показал результат 1 минута 32,20 секунды.

Российский легкоатлет Георгий Маргиев 2 сентября выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в Париже. Он завершил соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2 метра.