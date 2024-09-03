Владивосток, 3 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Самыми актуальными и опасными из используемых мошенниками схемам являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Банка России о якобы необходимости перевода денежных средств на другой счёт. Об этом 3 сентября рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Иван Шилов ИА Регнум

«Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный» счёт», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Кузнецова, после этого такие схемы продолжают действовать по двум вариантам развития событий — либо злоумышленники запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию для самостоятельного похищения денег потенциальных жертв, либо убеждают их передать им денежные средства тем или иным способом самостоятельно.

Зампред главы правления Сбербанка уточнил, что в последнем случае мошенники в ходе общения с потенциальными жертвами отмечают, что не просят никаких реквизитов и данных. Они это делают, чтобы вызвать у таких людей дополнительное доверие, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа стало известно, что телефонные мошенники обманули трёх преподавателей вузов Москвы на общую сумму 35 млн рублей. Всех жертв обманули по одной схеме, когда им позвонили якобы из ФСБ, обвинили их в финансировании терроризма, а затем переключили на якобы сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга, которые убедили двух преподавателей продать квартиру.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова 30 августа рассказала, что мошенники активизировались в отношении пенсионеров, которым рассылают сообщения с фишинговыми ссылками. Пожилых людей обманывают с помощью обязательного перевода пенсий в цифровые рубли, уточнила эксперт.