Владивосток, 3 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся 3 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Он продлится до 6 сентября, сообщается на официальном сайте.

Максим Григорьев/ТАСС

В этом году главная тема форма звучит как «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия в первый день начались с 10:00 по местному времени (3:00 мск).

3 сентября проходит второй международный форум «День сокола», посвящённый развитию центров реабилитации и современным методам восстановления природных популяций хищных птиц.

Также на протяжении всего периода проведения ВЭФ будут работать стенды министерств и ведомств, в числе которых министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзор, Генпрокуратура, Минпромторг, МЧС и другие. Участникам предложат посетить и стенды крупных корпораций, таких как ВЭБ.РФ, «Русгидро», Сбер и «Роснефть».

Президент России Владимир Путин в приветствии отметил значительный вклад, который за годы работы внёс форум в развитие конструктивных экономических связей России с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Он назвал стремительным рост роли АТР в международных отношениях и подтвердил готовность России вести диалог с заинтересованными партнёрами и активно взаимодействовать для выстраивания справедливой, демократической системы международных отношений.

В заключение Путин пожелал участникам провести конструктивные дискуссии и сформировать по итогам форума востребованные инициативы и предложения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в рамках ВЭФ проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Российский лидер 4–5 сентября также осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов ТОРов.

На 4 сентября у президента запланированы переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в этом году ожидается участие в Восточном экономическом форуме 6 тыс. гостей из 76 стран. Самыми многочисленными на форуме будут делегации из Китая, Малайзии и Мьянмы.