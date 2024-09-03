Москва, 3 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Глава администрации Китайского Тайбэя (Тайваня) Лай Циндэ неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина на тему принадлежности российских территорий, ему лучше заняться проблемами острова. Об этом 3 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Liu Shu Fu/Taiwan Presidential/Global Look Press Глава администрации Китайского Тайбэя (Тайваня) Лай Циндэ

Ранее, 2 сентября, Лай Циндэ заявил, что Пекину, если китайская сторона в действительности озабочена территориальным вопросом, следовало бы вернуть земли, переданные России в XIX веке.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно. Это не принесёт ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», — говорится в комментарии российского дипломата, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова напомнила, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между Россией и КНР зафиксирован в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Официальный представитель МИД добавила, что последняя точка в пограничном урегулировании была поставлена Москвой и Пекином в подписанном 14 октября 2004 года и ратифицированном Дополнительном соглашении о российско-китайской государственной границе на её восточной части. Эта позиция подтверждена и в ряде других совместных документов, принятых Китаем и Россией на высоком и высшем уровнях, подчеркнула дипломат.

В этой связи МИД России рекомендовал Лай Циндэ заняться экономическими проблемами острова и конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации с материковым Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Лай Циндэ заявил журналистам, что если Китай пытается получить контроль над Китайским Тайбэем (Тайванем), добиваясь восстановления территориальной целостности, то он якобы должен также пытаться забрать у России часть дальневосточных земель, которые перешли к Москве по итогам Айгунского договора. По его словам, китайская сторона не стремится восстановить целостность страны.