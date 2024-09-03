Бурятия, 3 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в 85 км от Иркутска пострадали два человека. Об этом 3 сентября заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», ― написал Цыденов в Telegram-канале.

Он уточнил, что вертолёт авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. На борту находились медики и экипаж.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь. Это произошло на границе региона с Бурятией, когда вертолёт следовал по маршруту Иркутск — Орлик.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Позднее экипаж вертолёта Ми-8 сообщил, что с воздушным судном всё хорошо. На борту находились шесть человек, все они живы. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.