Иркутск, 3 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Экипаж вылетевшего из Иркутска вертолёта Ми-8, с которым ранее была потеряна связь, сообщил, что с ним всё хорошо. Об этом 3 сентября РЕН ТВ рассказали в МЧС региона.

Максим Цуканов ИА Регнум

«Шесть человек экипажа Ми-8 живы. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», Ми-8, пропавший в Иркутской области, совершил жесткую посадку на границе Бурятии. Вертолёт летел из Иркутска в бурятский посёлок Орлик. Экипаж вышел на связь по спутниковому телефону.

По информации источника, два человека пострадали в результате авиапроисшествия. На место аварии выдвинулись спасатели.

Ранее, 3 сентября, Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.