Байкальск, Иркутская область, 3 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В городе Байкальске Иркутской области из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 3 сентября сообщил мэр города Василий Темгеневский.

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«Вести в городе режим чрезвычайной ситуации с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений», — написал он в своём Telegram-канале.

Градоначальник также из-за аварийного состояния КНС-1 поручил ввести в работу новые канализационные насосные станции КНС-1А и КНС-2А, путём подключения их к канализационным сетям одной из управляющих компаний.

Темгеневский добавил, что из-за коммунальной аварии в Байкальске приостановили работу образовательных учреждений и детских садов. Ремонт должен быть завершён в течение пяти часов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа свыше 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на сетях. Водоснабжение было нарушено в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном и Фонталовском сельских поселениях. Вечером того же дня аварию на сетях водоснабжения устранили.

В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Позднее в этот же день глава региона Олег Кожемяко сообщил, что полностью электроснабжение в Приморье восстановят до конца суток.