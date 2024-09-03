Уссурийск, Приморский край, 3 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В деле о вымогательстве выплат за ранение у 21-летнего участника специальной военной операции Никиты Носова в Приморском крае могут появиться новые фигуранты. Одного подозреваемого полиция уже задержала, но он может оказаться не последним в списке. Правоохранительные органы продолжают расследование.

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По словам самого бойца, в Приморье орудует «этническая банда», которая силой отбирает выплаты у участников СВО. Он также пострадал от беспредела преступников, из-за чего решил свести счёты с жизнью. В предсмертном обращении военный попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

По словам Носова, сначала «местные цыгане», прикрываясь знакомством с судьей, потребовали от него 250 тыс. рублей.

«Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тыс., но ничего не сделал», ― добавил участник СВО.

При этом боец сообщил, что после случившегося обращался в полицию. Однако, по его словам, местный сотрудник разорвал его заявление и признался, что ничем не может ему помочь.

Носов уточнил, что выплату в размере 3 млн рублей получил за ранение. Об этом узнали злоумышленники и начали вымогать деньги.

Как сообщало ИА Регнум, участник СВО ранее опубликовал в соцсетях видео, рассказав, что потерял на фронте руку, а также о том, что у него вымогают деньги. Военнослужащий обращался к правоохранителям в Уссурийске, но те отказали ему в принятии заявления. Следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении военнослужащего по п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Брат бойца СВО сообщил в полицию о пропаже родственника и просил помочь в его розыске. Мужчина рассказал правоохранителям, что его младший брат прислал ему видео, на котором заявлял о намерениях свести счёты с жизнью. После заявления правоохранители совместно с волонтёрами и военной полицией обнаружили молодого человека без сознания и передали его бригаде скорой помощи.

Полиция уже задержала первого подозреваемого. Это ранее судимый житель Уссурийска 2002 года рождения. На допросе в полиции задержанный дал признательные показания.