Москва, 3 сентября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о развитии корпоративного бизнеса банка на Дальнем Востоке и активном росте этого сегмента.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«Этот регион характеризуется одним из самых высоких продуктовых проникновений и динамичным ростом доходов», — сказал Ведяхин в интервью газете «Коммерсант». «Все сегменты бизнеса активно развиваются, около половины доходов приходится на крупнейший, крупный и средний бизнес», — подчеркнул зампред банка.

По данным топ-менеджера, услугами Дальневосточного банка «Сбера» активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов, а за год клиентская база выросла более чем на 2%.