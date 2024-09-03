Москва, 3 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Девять человек стали фигурантами дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ, им предъявлены различные обвинения. Об этом 3 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»)», — процитировало ТАСС слова источника.

В правоохранительных органах уточнили, что расследование дела продолжается, и список обвиняемых может пополниться.

Как сообщало ИА Регнум 1 сентября, свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В апреле Басманный суд заключил обвиняемых руководителей «ГК «Пикет» под стражу. В мае у них арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

На следующий день появилась информация о четырёх новых фигурантах — Викторе Остапенко, Александре Ермакове, Вячеславе Портянникове и Сергее Семенихине.

Компания «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения об изготовлении и поставке 20 040 бронежилетов для участников СВО. По версии следствия, фигуранты потратили полученные деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.