Варшава, 3 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Польский актёр театра и кино Эугениуш Корчаровский, известный по исполнению ролей в фильме «Знахарь» и комедии «Ва-банк», ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Об этом 31 августа сообщили его дети Наталья и Пётр в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео Эугениуш Корчаровский

Причины смерти актёра и какие-либо ещё подробности дети Корчаровского не привели.

Корчаровский родился во Львове в 1937 году и в 1963 году окончил Академию драматического искусства в Кракове. После этого служил в нескольких театрах, в том числе в театрах Лодзи — имени Ярача и Новом театре.

С 1964 года начал сниматься в кино и сыграл роли в более чем 100 кинокартинах. В числе его наиболее известных работ — сериал «Ставка больше, чем жизнь» (1967), а также фильм «Знахарь» (1981) и известная комедия «Ва-банк» (1981).