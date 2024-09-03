Москва, 3 сентября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Переориентация российской экономики на Дальний Восток затрагивает и электроэнергетику. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он назвал электроэнергетику в числе приоритетных направлений в для финансирования.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«Формируется третья ценовая зона, сетевая инфраструктура, строится и модернизируется оборудование», — отметил Ведяхин. По его словам, до 2029 года запланирован ввод 3 ГВт мощностей. «Дополнительно, по нашим оценкам, потребуется еще порядка 2 ГВт», — пояснил первый зампред правления Сбербанка.

По его расчетам, объём инвестиций на строительство и модернизацию генерирующих мощностей составит порядка триллиона рублей, а для обеспечения сетевой инфраструктуры потребуется ещё 250 млрд руб.