Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перед началом российско-монгольских переговоров оставил запись в книге почётных гостей в Государственном дворце в Улан-Баторе. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер поздравил Монголию с 85-летием победы на Халхин-Голе.

«С радостью в очередной раз приезжают в Монголию, в гости к давним друзьям и добрым соседям. Поздравляю вас с 85-летием совместной победы наших стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол», ― написал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Монголию 2 сентября с двухдневным официальным визитом. В рамках поездки Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол, а также встретится с председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе переговоров в узком составе с монгольским лидером Путин предложил обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике. Также российский лидер пригласил Хурэлсуха в Казань на саммит БРИКС. Президент страны принял это предложение.

Визит Путина в Монголию продлится с 2 по 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Бои на Халхин-Голе — локальный вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и вооружёнными силами Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года на территории Монголии. Заключительное сражение завершилось полным разгромом японских формирований. Перемирие между СССР и Японией заключили 15 сентября 1939 года.