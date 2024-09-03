Вашингтон, 3 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Процессы глобального изменения климата существенно ускоряют износ мостов, что может привести к их массовым обрушениям в США. Об этом 2 сентября написала американская газета New York Times.

Liu Xiao/Global Look Press

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <…> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, износ мостов в США уже в настоящее время оказывает влияние на стоимость товаров и цепочки поставок.

Профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски заявил в беседе с изданием, что многие из мостов в США не рассчитаны на аномально высокую температуру воздуха, наблюдаемую в последние годы. При это резкие смены температуры вынуждают конструкции этих сооружений постоянно расширяться и сокращаться, что усиливает их износ.

«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», — заключается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа физик, климатолог, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулёв назвал глобальное потепление серьёзным вызовом для Ближнего Востока. По его словам, можно ожидать увеличения средней температуры в регионе на 1,5 градуса Цельсия летом по сравнению с периодом 1994–2014 годов.

Международная группа учёных 7 августа предупредила, что повышение температуры воздуха на Земле обернётся серьёзными изменениям климата на планете. Согласно результатам их исследования, повышение глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино, что будет переломным моментом в развитии земного климата.