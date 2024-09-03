Белгород, 3 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Храм Святителя Николая в Белгородской области получил повреждение в результате атаки украинских БПЛА, сообщил 3 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«FPV-дрон нанёс удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Купол церкви загорелся. Очаг возгорания быстро потушили.

Как отметил глава региона, ещё один дрон нанёс удар по социальному объекту в Грузском. У здания пострадала кровля.

Также украинский беспилотник нанёс удар по коммерческому предприятию в Шебекино, другой дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.

«В селе Ржевка дрон нанёс удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, ещё одна машина полностью сгорела», — сообщил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября ВСУ нанесли удары по шести населённым пунктам Белгородской области. Как сообщил Гладков, в Шебекино пострадали два мирных жителя — мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и челюсти, и женщина, у которой диагностировали поверхностную рану шеи.