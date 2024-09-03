Харьков, Украина, 3 сентября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. По одному из объектов на территории Харькова был нанесён удар российской ракетой «Гром-Э1». Об этом вечером 2 сентября заявил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Николай Новичков/ТАСС

По утверждению Терехова, вечером 31 августа для ударов по объектам в городе впервые была применена ракета «Гром-Э1», являющаяся гибридом ракеты и управляемой авиационной бомбы.

Каких-либо подробностей этого мэр Харькова не привёл.

В Минобороны РФ ранее неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Терехов заявил о взрыве в Харькове. На тот момент в Харьковской и Сумской областях объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 2 сентября украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Каких-либо подробностей не приводилось.

Минэнерго Украины 1 сентября сообщило о повреждении взрывом одного из энергетических объектов в Харькове. До этого украинские СМИ также сообщали в взрывах в городе.