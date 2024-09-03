Москва, 3 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Киевский режим отказывается обменивать представителей гражданского населения, включая задержанных пророссийских активистов. Об этом 3 сентября рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В украинских СМИ они говорят о том, что они готовы на эти обмены. Но в реальности мы видим, что идёт полная блокировка этих процессов. То есть никто не идёт ни на какие контакты», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Ганчева, на данный момент далеко не каждый мирный житель, который находится в заключении у Киева, может претендовать на такой обмен. При этом украинская сторона пытается диктовать свои условия в ходе всех переговоров по поводу обмена, добавил глава администрации региона.

Он также уточнил, что надеется на полное освобождение Харьковской области, отметив, что в этом случае можно будет договориться с Киевом на собственных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа появились кадры с российскими военными, которых возвратили из украинского плена. Им всем раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медпомощь.

Позднее в этот же день освобождённые российские военнослужащие созвонились со своими родными. Посредническое участие в обмене пленными между Россией и Украиной оказали ОАЭ. Всех возвращённых пленных направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.