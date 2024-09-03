Москва, 3 сентября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) установит наказания для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом говорится в ответе Министерства транспорта РФ на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.

Petrov Sergey/Global Look Press

Уточняется, что проект КоАП РФ по предложению Минтранса России дополнен новой статьёй «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».

«Важный шаг — обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок… Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и компенсации за нарушение этих прав», — указал Гибатдинов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время в российском законодательстве отсутствует ответственность авиаперевозчика за подобные нарушения, в связи с чем авиакомпании внедряют внутренние правила, которые могут не соответствовать Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Спорные ограничения на провоз ручной клади со стороны авиакомпаний зачастую становятся предметом общественных дискуссий, добавил Гибатдинов.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока направили около 4,5 миллиарда рублей. Программа, запущенная в 2018 году, охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи и другие российские города. 2 сентября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что программа субсидирования авиаперелётов по РФ будет расширяться.