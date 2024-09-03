Саратов, 3 сентября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Женщина, пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Саратовскую область, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Жительница Саратова скончалась в больнице, спустя восемь дней после того, как она пострадала при атаке беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 26 августа Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека, в тяжёлом состоянии госпитализирована женщина, остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.