Курск, 3 сентября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Расчёт мобильного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожил украинский ударный беспилотный летательный аппарат в приграничном районе Курской области. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С1Э»

«В ходе несения боевого дежурства в приграничном районе Курской области расчёт ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил воздушную цель, идентифицированную как ударный БПЛА противника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В результате действий российских военных вражеский беспилотник был взят на сопровождение и уничтожен.

В Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение «Панцирь-С1» позволяет поражать любые средства воздушного нападения противника, а расчёты ЗРПК в круглосуточном режиме контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября в пресс-службе ведомства сообщили, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение колонн Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области.

В понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России в ходе разведки обнаружили движущийся танк украинских войск в приграничном районе Курской области. Российские военные нанесли удар по боевой машине барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта танка и уничтожение техники.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 2 сентября, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых бронированных машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 549 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRD американского производства, а также 7 пусковых установок ЗРК и 14 станций радиоэлектронной борьбы.