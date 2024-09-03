Ставрополь, 3 сентября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Гражданской в Ставрополе. К тушению пожара привлекли 37 человек и 14 единиц техники. Из дома эвакуированы 112 человек, включая девять детей. В 01:44 мск объявлена локализация пожара на площади 70 квадратных метров, а в 01:54 мск ликвидировано открытое горение.

В результате пожара погибли два человека, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации пожара, вспыхнувшего 2 сентября в многоэтажном жилом здании на набережной в Калининграде.

Пожар вспыхнул на кровле жилого дома на улице Эпроновской в Калининграде. К моменту приезда пожарных огонь охватил технический этаж на площади 200 квадратных метров. Из горящего дома спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Из здания пожарные эвакуировали 21 жильца.