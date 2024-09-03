Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. На вулкане Эбеко высотой 1156 метров, расположенном на острове Парамушир в шести километрах от Северо-Курильска, произошёл выброс пепла на высоту 2,5 километра. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко… произошёл пепловый выброс на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Отмечается, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в посёлках Усть-Камчатск и Крутоберегово в Камчатском крае зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, которому присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. О нарушениях жизнедеятельности населения не сообщалось.

В сентябре 2023 года при извержении вулкана Шивелуч пепел распространился на 110 километров. Жителей просили использовать индивидуальные средства защиты.