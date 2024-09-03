Москва, 3 сентября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России генерал-майор Иван Попов, задержанный в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал решение об установлении срока для ознакомления с материалами дела. Об этом 3 сентября сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Решение об ограничении срока ознакомления с уголовным делом мы уже обжаловали. Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — указал Буйновский в беседе с агентством ТАСС.

Также адвокат отметил, что защите было отказано в ходатайстве о допросе ключевых свидетелей, которые якобы могли бы подтвердить невиновность Попова. По его мнению, отказ является необоснованным.

Как передавало ИА Регнум, Ивана Попова задержали в мае 2024 года. В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий») его арестовали. Следствие заподозрило его в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

4 июля следствие предъявило Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 15 июля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест до 11 октября.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, также проходящего по этому делу. Он подчеркнул, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования.