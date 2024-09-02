Вашингтон, 3 сентября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Часть автомобилей из кортежа кандидата на пост вице-президента США от демократов Тима Уолца попали в ДТП перед предвыборным мероприятием в американском городе Милуоки, есть пострадавшие. Об этом 2 сентября сообщает издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись на автомагистрали в штате Висконсин, когда кандидат на пост вице-президента от демократов направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки. Авария произошла в 12:57 по местному времени (20:57 мск).

В одном из автомобилей, попавших в аварию, находились журналисты. Представители прессы получили ушибы и ссадины, а одному из журналистов позднее диагностировали сотрясение. Один из сотрудников избирательного штаба сломал руку. Жизнь всех пострадавших вне опасности.

Сам Уолц не пострадал, его автомобиля не было среди попавших в ДТП, и колонна продолжила движение к месту проведения выступления кандидата в вице-президенты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 августа действующий вице-президент США Камала Харрис официально приняла выдвижение от Демократической партии на пост президента. Днём ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолц согласился стать кандидатом в вице-президенты.

Соперником Харрис на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, станет кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.