Вашингтон, 2 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. С трудностями при реализации гарантий, данных Киеву по поставкам вооружений, столкнулись страны Запада. Об этом 2 сентября сообщает агентство Bloomberg.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине

Западные страны обещали Украине укрепить системы противовоздушной обороны, «пострадавшие от военных действий», но часть государств, входящих в НАТО, не выполнили своих обязательств до настоящего времени. При этом отмечается, что темп производства вооружений в России часто опережает скорость военных поставок Киеву.

Трудности с поставками военной помощи осложнили «мрачное» положение Украины на фоне значительных потерь мощностей по выработке электроэнергии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из ФРГ, Британии и Франции, а также с представителем главы киевского режима Андреем Ермаком военные вопросы и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Обсуждались возможности укрепления украинских сил, в том числе путём поставок артиллерии, средств ПВО и другой помощи.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.