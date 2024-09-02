Лондон, 2 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт в Израиль вооружений и компонентов из-за подозрений на их использование с нарушениями норм международного гуманитарного права. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил глава министерства иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

«Мы признаём необходимость Израиля защищаться от угроз безопасности, но мы также глубоко обеспокоены методами, которые использует Израиль», — приводит его слова агентство Reuters.

Лэмми уточнил, что речь идёт не о полном запрете или эмбарго на поставки оружия Израилю, а о том, какие именно виды британского оружия могут использовать израильские военные в вооружённом конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, решение о частичной приостановке экспорта вооружений не окажет существенного влияния на боеспособность Израиля.

Среди вооружений и компонентов, подпавших под действие запрета на экспорт, — компоненты для истребителей, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, а также системы наведения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю порядка 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники. Позднее в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщили, что Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15, оборудования для танков и ракет средней дальности на общую сумму около 21 млрд долларов.

1 сентября американское издание The Washington Post сообщило, что США намерены в ближайшие дни представить сторонам конфликта окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа.