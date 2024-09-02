Великобритания частично приостановила экспорт вооружений в Израиль
Лондон, 2 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт в Израиль вооружений и компонентов из-за подозрений на их использование с нарушениями норм международного гуманитарного права. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил глава министерства иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.
«Мы признаём необходимость Израиля защищаться от угроз безопасности, но мы также глубоко обеспокоены методами, которые использует Израиль», — приводит его слова агентство Reuters.
Лэмми уточнил, что речь идёт не о полном запрете или эмбарго на поставки оружия Израилю, а о том, какие именно виды британского оружия могут использовать израильские военные в вооружённом конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, решение о частичной приостановке экспорта вооружений не окажет существенного влияния на боеспособность Израиля.
Среди вооружений и компонентов, подпавших под действие запрета на экспорт, — компоненты для истребителей, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, а также системы наведения.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю порядка 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники. Позднее в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщили, что Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15, оборудования для танков и ракет средней дальности на общую сумму около 21 млрд долларов.
1 сентября американское издание The Washington Post сообщило, что США намерены в ближайшие дни представить сторонам конфликта окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа.