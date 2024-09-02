Мелитополь, 2 сентября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Я в пути на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить оказывать поддержку и помогать избежать ядерной аварии», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Гросси до этого посетил Курскую АЭС, чтобы оценить угрозу ядерной аварии от атак киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа ВСУ нанесли с помощью беспилотника очередной удар по ЗАЭС, из-за чего загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

Гросси 27 августа прибыл в Курчатов, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг Курской АЭС. Он сообщил, что видел следы ударов БПЛА при осмотре территории станции. Глава МАГАТЭ заявил, что у него вызывает серьёзные опасения близость боёв к ядерному объекту.

Кроме того, Гросси заявил, что планирует обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским ситуацию на ЗАЭС. Он отметил, что есть ряд вопросов, которые нужно обсудить.