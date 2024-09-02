Вашингтон, 2 сентября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк в американском штате Иллинойс. Об этом 2 сентября сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Трое погибли на месте, а четвёртый был отправлен в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления, но полиция выследила его по камерам видеонаблюдения и задержала.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 21 июля три человека погибли и ещё семь пострадали в результате массовой стрельбы в Филадельфии в США. Инцидент произошёл во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек.

Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полицейские полагают, что именно он был целью нападения, поскольку в него стреляли с очень близкого расстояния. Ещё один человек получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Третий умер от огнестрельного ранения в живот. Полиция предполагает, что стрелявших было несколько. На месте обнаружили около 30 гильз и огнестрельное оружие.