Тайбэй, 2 сентября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Если Китай пытается получить контроль над Китайским Тайбэем (Тайванем), добиваясь восстановления территориальной целостности, то он якобы должен также пытаться забрать у России часть дальневосточных земель, которые перешли к Москве в XIX веке по итогам Айгунского договора. Об этом заявил глава администрации острова Лай Циндэ 2 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Лай Циндэ

По мнению политика, РФ находится в невыгодном положении и КНР могла бы попросить «вернуть» переданные ранее территории вдоль реки Амур. Циндэ назвал отсутствие у КНР территориальных претензий к России признаком того, что китайская сторона не стремится восстановить целостность страны.

«Поэтому очевидно, что они хотят вторгаться на Тайвань по причинам, которые не связаны с территориальным вопросом», — процитировало его агентство Reuters.

Издание сообщило, что китайское управление по делам Тайваня, комментируя заявление Циндэ, отметило, что этот остров был частью Китая с древних времён. Территорию пришлось передать Японии в 1895 году по неравноправному договору, но в 1945 году Тайбэй вернулся под контроль Пекина, после чего китайское правительство сбежало на этот остров, проиграв в гражданской войне с коммунистами, отметило ведомство.

Россия и Китай подписали Айгунский договор в 1858 году. Он определил границу между странами и проходит по Амуру. Его левый берег от реки Аргуни до устья признавался российской территорией. В 1960 году стороны подтвердили и расширили соглашения в ходе заключения Пекинского договора.

США официально признают, что Тайбэй является частью Китая, но установили отношения с властями острова в обход Пекина. В мае 2024 года на Тайвань прибыла очередная делегация американских конгрессменов. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал это серьёзным нарушением принципа «одного Китая».

Президент США Джо Байден в июне не исключил отправку американских военных на Тайвань. Вашингтон может пойти на такую меру, если Китай применит силу в отношении режима, установившегося на острове.