Минск, 2 сентября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Белоруссия планирует подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования обычного и ядерного вооружения. Об этом, как пишет 2 сентября БелТА, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Иван Шилов ИА Регнум Союзное государство

«К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран», — заявил дипломат во время торжественного мероприятия, посвященного началу учебного года в академии управления при президенте Белоруссии.

Рыженков заявил, что Белоруссия значительно укрепила двусторонние отношения со стратегическим союзником и партнёром Россией как на двусторонней основе, так и в рамках Союзного государства.

Глава МИД отметил рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав двух государств и правительств. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте, обратил внимание министр.

Как сообщало ИА Регнум, в мае текущего года министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску необходимо тесное взаимодействие, чтобы реагировать на изменения в мире и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 17 июля заявил, что в соответствии с военной доктриной Союзного государства Украине будет дан ответ на провокации в отношении Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 19 августа, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным относительно будущего Союзного государства. По словам белорусского лидера, главы государств двух стран договорились, что экономикой будут заниматься правительства.