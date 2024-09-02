Москва, 2 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В школах всех 89 регионов России учебный год стартовал в штатном режиме. Об этом 2 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Новый, 2024/2025 учебный год стартовал во всех 89 регионах России в штатном режиме, без сбоев. К учебе приступили 18,5 млн учеников», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Кравцов отметил, что были проведены необходимые мероприятия по обеспечению безопасной среды во всех школах страны: приняты профилактические меры, проведена диагностика зданий на предмет готовности к приёму учеников.

Министр добавил, что перед началом учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в регионах, граничащих с Украиной. По его словам, все ученики обеспечены учебниками и техническими устройствами.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября врио министра образования Курской области Наталья Бастрикова заявила, что в регионе из 116 тыс. школьников очно будут учиться только 20%. Она добавила, что дистанционное обучение уже начали дети из Курска и Курчатова, а также девяти отселённых муниципальных образований.

Кравцов 24 августа заявил, что в новом учебном году часть школ Курской области будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Он отметил, что всех школьников обеспечат учебниками. Несколькими днями ранее министр сообщил, что 114 школ в приграничных регионах России переведут на дистанционный формат.