Москва, 2 сентября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл урок «Разговоры о важном» в тувинском Кызыле и показал всем взрослым, как правильно общаться с детьми, уверена политконсультант Алёна Август.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Урок действительно получился интересный. Президент сегодня преподал урок не детям, а больше взрослым, показав, как искренне, откровенно можно говориться о серьёзных вещах, общаться с детьми», — сказала эксперт в беседе с ИА Регнум.

Она отметила, что смысл «Разговоров о важном» во многом в том, чтобы выстраивать полноценный диалог взрослого с ребёнком. У Путина это отлично получилось, подчеркнула Август.

Так, глава государства поднял многие серьёзные и актуальные вопросы: рассказал об СВО, показал осведомлённость в том, что «за ленточкой» побывали около 10 тыс. тувинцев. Затронул темы, о которых взрослые обычно опасаются и не умеют говорить с детьми.

«А когда взрослые о чём-то не говорят, дети сами ищут версии событий. И не факт, что находят верные. Поэтому очень здорово, что президент показал, как можно говорить с детьми. Надеюсь, учителя возьмут на заметку. Вообще затронуты много тем: и как вырасти здоровым, и как учиться, и как развиваться», — указала политолог.

Август отметила, что школьники проявили искреннюю заинтересованность во время урока президента. И это объясняется тем, что, когда диалог с детьми выстраивается по принципу «равный с равным», ребятам становится интересно общаться, они доверяют и хотят внимательно слушать такого взрослого.

Эксперт напомнила, что Путин давно говорил о важности уделять внимание именно воспитательному процессу в школах. Чтобы уроки не превращались в сухое «оказание образовательной услуги».

Алёна Августа объяснила, что сама как мама надеется на то, что в её детях в школе будут видеть личностей и общаться с ними как с сознательными людьми. Индивидуальность в детях надо развивать, а не прятать в какой-то дальний угол, подчеркнула она.

«Здорово, что в школы вернулось воспитание. Школа без воспитания не особо нужна — знаний можно набрать и на курсах, и в интернете. Если в школе нет сердца и души, ничем она не отличается от онлайн-курсов», — сказала политконсультант.

По словам эксперта, в прежние годы в России немного «упустили» подрастающее поколение. Но теперь вопросу становления детей уделяют больше внимания.

«В плане знаний можно подучиться всегда: и математику подтянуть, и физику, а вот если упущен воспитательный элемент, если ребёнок вырос без понимания, в какой стране он живёт, кто такие россияне, что такое русский характер, что такое добро и зло, то вряд ли это восполнимо, потому что человек вырастает пустым внутри», — резюмировала Август.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в школах и колледжах по всей стране состоялось первое в новом учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном». На уроке «Образ будущего. Ко Дню знаний» школьники и студенты поговорили о будущем России. Открытый урок в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле провёл президент России Владимир Путин. В рамках беседы с учениками он затронул темы, связанные с проведением специальной военной операции, и ответил на вопросы учеников.

Занятия цикла «Разговоры о важном» проводятся в образовательных организациях с 5 сентября 2022 года. В рамках классных часов молодёжь может обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем. «Разговоры о важном» призваны развивать в обучающихся ценностное отношение к России, её истории, культуре. Беседы затрагивают также вопросы семейных ценностей и волонтёрства.