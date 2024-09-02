Днепропетровск, Украина, 2 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Двое экс-заключенных, подписавших контракт с ВСУ и благодаря этому вышедших на свободу, сбежали с оружием, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». Дезертиров ищет полиция.

Telegram/Военный обозреватель

Канал отмечает, что преступники отбывали пожизненное наказание за многочисленные убийства. В 2000-х годах они прославились тем, что до смерти забивали случайных прохожих молотками и отвёртками.

За парой закрепилось прозвище «Днепропетровские маньяки» — именно в этой области Украины они совершали свои преступления.

8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. В конце месяца министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Такие подразделения будут состоять исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие, подчеркнул он.

ИА Регнум уже сообщало о случаях дезертирства среди бывших арестантов, получивших свободу в обмен на службу в ВСУ. Так, в конце августа трое мобилизованных заключённых сбежали из села в Одесской области, прихватив с собой автоматы. В июне на Украине сообщали также о побеге из учебного центра «Десна» шестерых вооружённых заключенных. Позднее в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ разместили опровержение, заявив, что все бывшие арестанты якобы проходят активную подготовку в своих подразделениях. Также ведомство обвинило СМИ в дискредитации мобилизационной кампании.