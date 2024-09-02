Москва, 2 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Дагестанец, который отказался платить за проезд в такси и избил водителя в Москве, ранее уже попадал в федеральный розыск за оскорбления сотрудников полиции. Как удалось выяснить ИА Регнум, 30-летний Беслан не раз привлекался за различные преступления. На его счету грабежи, мелкие хулиганства, а также побег из-под подписки о невыезде.

кадр из видео

В августе в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир бьёт таксиста ногой и кулаком через открытое окно. Также из ролика следует, что конфликт возник после того, как пассажир отказался оплачивать поездку.

Правоохранители начали проверку и объявили в розыск агрессивного мужчину. 2 сентября стало известно, что сотрудники ОМВД России по городу Алексину в Тульской области задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний неоднократно ранее судимый Беслан Исалдибиров. Он родом из дагестанского Кизляра. Там в 2014 году мужчина впервые попал в поле зрения правоохранителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913129" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на автостанции в Кизляре. Не реагировал на замечания сотрудников полиции и выражался в их сторону нецензурной бранью. Был привлечён к административной ответственности по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сообщил источник.

В 2018 году Беслан обвинялся по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В том же году он сбежал из-под подписки о невыезде и был объявлен в федеральный розыск.

Также у 30-летнего Беслана имеется судимость по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 161 УК РФ (грабёж). 25 декабря 2021 года он вместе с товарищем был задержан в Москве при попытке ограбления кафе «Лолита». Измайловским районным судом Беслан был отправлен в СИЗО до 25 октября 2022 года. Помимо всего прочего, у 30-летнего уроженца Дагестана имеется множество долгов, информация по которым была передана в Федеральную службу судебных приставов.