Москва, 2 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Введение оценок за поведение в школах позволит обезопасить учителей от проявления неуважения со стороны учащихся. Об этом заявил глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Попробуйте зайти, к примеру, в кабинет главного редактора, плюнуть в него жеваной бумагой и обматерить. И что с вами будет? А почему это можно делать в отношении учителя?» — говорится в заявлении Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев отметил, что решение об оценке должен будет принимать педсовет. Вариативности шкалы не будет, лишь «неудовлетворительно» при плохом поведении. «Неуд» можно будет исправить, за него не станут выгонять детей из школ, подчеркнул он.

По словам председателя СПЧ, ряд ведомств заявил, что предложение нельзя реализовать, так как оно не соответствует нормам законодательства. Критерии выставления оценки ещё обсуждаются. При этом на недавнем заседании рабочей группы по образованию министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложение поддержал. Сейчас наступила фаза бюрократической работы, пояснил Фадеев.

Глава рабочей группы СПЧ по вопросам образования, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода отметила, что более 65% опрошенных учителей сталкиваются с хамством, срывом уроков, оскорблениями со стороны учеников. В опросе СПЧ приняли участие свыше тысячи педагогов из различных регионов России. Практически 50% учителей уверены, что существующих правовых механизмов для их защиты недостаточно. 90% педагогов поддержали идею привлекать к ответственности за дискредитацию профессиональной деятельности. Почти 40% не знают, как защищать честь и достоинство.

Сморода добавила, что школы нуждаются в органе, который помогал бы учителю не оставаться один на один с конфликтной ситуацией. Таковым может стать педсовет. Необходимо усилить его правосубъектность, подчеркнула детский омбудсмен.

В «Росатоме», в свою очередь, заявили о необходимости уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей.

«В нашем проекте — 26 школ из 10 регионов. С июля перешли на третий этап — попытку победить бюрократию в школе в масштабе региона. Эту работу возглавляют губернаторы. Сейчас таких регионов семь. Хотим к концу учебного года на их примере показать, что можно в четыре раза уменьшить нагрузку и затрату времени», — рассказал директор проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли госкорпорации Константин Грабельников.

Он отметил, что не менее половины отчетов можно готовить автоматизированно, без участия человека.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в школах и колледжах по всей стране состоялось первое в новом учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном». На уроке «Образ будущего. Ко Дню знаний» школьники и студенты поговорили о будущем России. Открытый урок в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле провёл президент России Владимир Путин. В рамках беседы с учениками он затронул темы, связанные с проведением специальной военной операции, и ответил на вопросы учеников.

Занятия цикла «Разговоры о важном» проводятся в образовательных организациях с 5 сентября 2022 года. В рамках классных часов молодёжь может обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем. «Разговоры о важном» призваны развивать в обучающихся ценностное отношение к России, её истории, культуре. Беседы затрагивают также вопросы семейных ценностей и волонтёрства.