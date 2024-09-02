Татарстан, 2 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В продуктах питания кафе «Нур» в городе Тетюши в Татарстане, где отравилась девочка, нашли кишечную палочку и сальмонеллу. Это показали результаты лабораторных исследований, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

В ведомстве уточнили, что бактерии группы кишечной палочки обнаружили в заготовке для шаурмы, отварной курице, четырёх смывах с внешней среды. Сальмонеллу нашли в сырой курице.

«Это свидетельствует о несоблюдении технологии приготовления блюд и режима мытья посуды», — процитировал телеканал РЕН ТВ сообщение Роспотребнадзора.

Продукцию заведения общепита утилизировали. Решением суда деятельность кафе приостановили на 80 суток.

Как сообщало ИА Регнум, школьница умерла после употребления шаурмы, купленной в одном из кафе в городе Тетюши в Татарстане. Одиннадцатилетняя девочка почувствовала себя плохо вскоре после того, как съела это блюдо, её сильно тошнило. Через два дня ребёнка госпитализировали в состоянии острого токсического отравления и шока.

Врачи пять дней пытались спасти школьницу, но в ночь на 27 августа она скончалась. По факту смерти ребёнка СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тело направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

В отношении кафе, где готовили шаурму, провели эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений, в том числе несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима. Деятельность кафе временно приостановили, материалы передали в суд.