Москва, 2 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. США вместе с союзниками по НАТО занимаются «нагнетанием обстановки» по периметру российских границ, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

В частности, по его словам, Запад давно превратил в «филиал НАТО» соседствующую с Россией Японию. Таким образом США и их сателлиты занимаются переписыванием итогов Второй мировой войны, во время которой империализм Токио представлял не меньшую угрозу миру, чем гитлеровский Рейх. Подобные действия, на взгляд помощника президента, ставят под угрозу всю систему современных международных отношений.

«Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов», — добавил Патрушев.

Цель же у всех этих мероприятий, считает он, одна — постоянное прощупывание российской обороноспособности.

Как сообщало ИА Регнум, глава Морской коллегии уже отмечал, что повышение боеготовности Северного флота является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в Арктике на фоне роста военного присутствия Запада в этом регионе. Именно с этой целью и было создано подведомственное Патрушеву учреждение. Коллегия, согласно указу о ее создании, занимается выработкой мер, которые должны помочь России сохранить статус великой морской державы, и выполняет функции координационного органа по развитию Военно-морского флота.