Москва, 2 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В деле о поставке в Вооружённые силы России некачественных бронежилетов на сумму около 2 млрд рублей появились четыре новых фигуранта, передаёт 2 сентября ТАСС со ссылкой на материалы суда.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Следственный комитет 3 апреля возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «ГК «Пикет» по факту хищения средств при реализации госконтракта на поставку бронежилетов. В одно производство соединили уголовное дело по факту дачи взятки должностным лицам Минобороны России.

«В одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10.07.2024 по ч. 5 ст. 291 УК РФ, в отношении Астапенко Виктора, Ермакова Александра, Портянникова Вячеслава и Семенихина Сергея», — пишет агентство.

Ранее, 1 сентября, свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В апреле Басманный суд заключил обвиняемых руководителей «ГК «Пикет» под стражу. В мае у них арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

Компания получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения, которое предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников СВО. По версии следствия, фигуранты дела потратили полученные деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.