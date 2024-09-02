Москва, 2 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при главе государства. Он подписал соответствующий указ 2 сентября.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Документ разметили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно указу, председателем совета остался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Заместителем главы совета президент назначил секретаря Общественной палаты Лидию Михееву. Пост зампредседателя также сохранился за заведующим кафедрой гражданского права на юридическом факультете МГУ Евгением Сухановым.

Кроме того, в состав совета входят 22 человека.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте России. Он занял пост председателя, заместителем назначил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а секретарём — помощника главы государства Андрея Фурсенко.

12 июня Путин внёс изменения в структуру администрации президента. Он распорядился создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по госполитике в гуманитарной сфере и управление по госполитике в оборонно-промышленном комплексе.