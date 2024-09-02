Москва, 2 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Вопрос об аресте задержанного за взяточничество заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерала-майора Валерия Муминджанова может решиться 3 сентября. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Минобороны России Валерий Муминджанов

«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решён во вторник, его доставят в Москву», — отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, Муминджанов был задержан 2 сентября по подозрению во взятке на 20 млн рублей. СК России возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС страны, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ведомства, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей.

Ранее СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.