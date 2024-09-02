Вязьма, Смоленская область, 2 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё семь получили травмы в результате столкновения грузовика MAN и пассажирского автобуса в Смоленской области, сообщили 2 сентября в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

прокуратура Смоленской области

Столкновение произошло в Вяземском районе в 11:58 мск на 231-м км трассы М-1 «Беларусь». Спровоцировал дорожную аварию водитель грузовика, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП один из пассажиров автобуса погиб на месте, семь пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожной аварии с погибшим и пострадавшими.

Ранее МЧС проинформировало о ДТП на трассе М-1 в Вяземском районе. В ведомстве сообщили, что на 231-м км столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 1 сентября, крупная дорожная авария произошла в Нижегородской области: на трассе М-12 микроавтобус врезался в отбойник и опрокинулся. Погибли восемь человек и ещё восемь получили травмы. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.