Москва, 2 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» подвела итоги работы партнерской программы «Клуб директоров» за первое полугодие. Инновационная модель управления магазином способствовала росту всех ключевых показателей лояльности клиентов.

Иван Шилов ИА Регнум «Перекресток»

На первом этапе в клуб вошли 65 супермаркетов, а начиная с июля 2024 года число участников выросло до 113.

Модель предполагает расширение полномочий управляющих. Она предусматривает комплексную программу развития управленческих компетенций и новую систему мотивации profit sharing.

За первые шесть месяцев в партнёрских супермаркетах улучшились ключевые метрики операционной эффективности. Так, сопоставимые продажи выросли на 18,4%, прибыль супермаркетов (EBITDAR) — на 16,4%, а средний индекс удовлетворенности клиентов (CSI) до 95%.

Наибольший рост продаж приходится на такие приоритетные для «Перекрёстка» направления, как рыба, свежие фрукты и овощи, пекарня и готовая еда. На развитие этих категорий также повлиял расширенный ассортимент и создание комплексного предложения для покупателя.

Управляющий директор торговой сети «Перекрёсток» Раиса Полякова отметила, что скорость изменений на рынке ритейла и высокая конкуренция требуют новых подходов к управлению супермаркетами. «Поэтому мы создали партнёрскую среду, в которой у директора магазина появляется управленческая свобода и больше возможностей влиять на финансовый результат», — пояснила она. Так, по её словам, каждый магазин «Перекрёсток» — это огромный механизм, отдельный бизнес с командой до 100 человек и ответственностью перед десятками тысяч клиентов, которые приходят сюда каждый день. «Менять систему и внедрять управленческую инновацию для в целом стандартизированных торговых процессов было не просто, однако первые итоги партнёрской программы показали, что бизнес развивается эффективнее, когда решения принимаются непосредственно на местах», — сказала Полякова.

Она добавила, что «Перекрёсток» будет и дальше развивать этот опыт для укрепления позиций как торговой сети, так и Х5 Group в целом.

Участники программы «Клуб Директоров» получают особый статус и полномочия управления бизнес-процессами для более эффективного управления своими магазинами. В частности, назначать дополнительные премии в рамках фонда оплаты труда, изменять уровень ассортимента отдельных товарных групп, инициировать дополнительные маркетинговые акции и многое другое. Кроме того, для них разработана программа развития управленческих компетенций и обеспечен прямой контакт с топ-менеджерами не только торговой сети «Перекрёсток», но и X5 Group.

Программа помогает в формировании новой модели управления компанией, где каждый партнер обладает большими знаниями, навыками и компетенциями, способен принимать решения, исходя из своей ежедневной практики общения с покупателем. Это позволяет сделать шаг на пути к построению горизонтальной структуры компании, предоставляя возможности для роста каждому сотруднику.

На дальнейшую трансформацию программы торговая сеть «Перекрёсток» закладывает два года. К 2025 году в партнёрскую программу войдут уже 250 супермаркетов, к 2027 году каждый супермаркет будет управляться в партнёрской модели.