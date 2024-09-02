«Перекрёсток» меняет модель управления супермаркетами
Москва, 2 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» подвела итоги работы партнерской программы «Клуб директоров» за первое полугодие. Инновационная модель управления магазином способствовала росту всех ключевых показателей лояльности клиентов.
На первом этапе в клуб вошли 65 супермаркетов, а начиная с июля 2024 года число участников выросло до 113.
Модель предполагает расширение полномочий управляющих. Она предусматривает комплексную программу развития управленческих компетенций и новую систему мотивации profit sharing.
За первые шесть месяцев в партнёрских супермаркетах улучшились ключевые метрики операционной эффективности. Так, сопоставимые продажи выросли на 18,4%, прибыль супермаркетов (EBITDAR) — на 16,4%, а средний индекс удовлетворенности клиентов (CSI) до 95%.
Наибольший рост продаж приходится на такие приоритетные для «Перекрёстка» направления, как рыба, свежие фрукты и овощи, пекарня и готовая еда. На развитие этих категорий также повлиял расширенный ассортимент и создание комплексного предложения для покупателя.
Управляющий директор торговой сети «Перекрёсток» Раиса Полякова отметила, что скорость изменений на рынке ритейла и высокая конкуренция требуют новых подходов к управлению супермаркетами. «Поэтому мы создали партнёрскую среду, в которой у директора магазина появляется управленческая свобода и больше возможностей влиять на финансовый результат», — пояснила она. Так, по её словам, каждый магазин «Перекрёсток» — это огромный механизм, отдельный бизнес с командой до 100 человек и ответственностью перед десятками тысяч клиентов, которые приходят сюда каждый день. «Менять систему и внедрять управленческую инновацию для в целом стандартизированных торговых процессов было не просто, однако первые итоги партнёрской программы показали, что бизнес развивается эффективнее, когда решения принимаются непосредственно на местах», — сказала Полякова.
Она добавила, что «Перекрёсток» будет и дальше развивать этот опыт для укрепления позиций как торговой сети, так и Х5 Group в целом.
Участники программы «Клуб Директоров» получают особый статус и полномочия управления бизнес-процессами для более эффективного управления своими магазинами. В частности, назначать дополнительные премии в рамках фонда оплаты труда, изменять уровень ассортимента отдельных товарных групп, инициировать дополнительные маркетинговые акции и многое другое. Кроме того, для них разработана программа развития управленческих компетенций и обеспечен прямой контакт с топ-менеджерами не только торговой сети «Перекрёсток», но и X5 Group.
Программа помогает в формировании новой модели управления компанией, где каждый партнер обладает большими знаниями, навыками и компетенциями, способен принимать решения, исходя из своей ежедневной практики общения с покупателем. Это позволяет сделать шаг на пути к построению горизонтальной структуры компании, предоставляя возможности для роста каждому сотруднику.
На дальнейшую трансформацию программы торговая сеть «Перекрёсток» закладывает два года. К 2025 году в партнёрскую программу войдут уже 250 супермаркетов, к 2027 году каждый супермаркет будет управляться в партнёрской модели.