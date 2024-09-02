Москва, 2 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Россия по итогам августа вышла на исполнение обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом 2 сентября заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Должны были исполнить. По крайней мере такие данные были на конец месяца», — отметил он.

Ранее Минэнерго сообщало, что в июле Россия сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки. Также отмечалось, что РФ планирует выполнить свои обязательства по сделке ОПЕК+ в августе и сентябре.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня министры стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан и Оман) приняли решение о продлении действующих в 2024 году квот по добыче нефти на весь 2025 год.

Общую квоту стран ОПЕК+ на 2025 год повысили: ранее разрешённый уровень добычи нефти всех участников объединения составлял 39,425 млн баррелей в сутки, в 2025 году он составит 39,725 млн баррелей в сутки. При этом некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продлили срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объёме 1,66 млн б/с на весь 2025 год.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия принимает активное участие в диалоге в формате ОПЕК+ и ценит взаимодействие с партнёрами. Представитель Кремля подчеркнул, что все решения ОПЕК+ являются продуктом общей договорённости и служат стабилизации глобальных энергетических рынков.