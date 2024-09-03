Москва, 3 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. На Московском медиафестивале на ВДНХ 31 августа и 1 сентября прошёл открытый диалог, где рассказали о создании фильма «Удивительные приключения Маши и Миши в тяжёлом машиностроении». Мероприятие состоялось в рамках работы креативной лаборатории молодёжного сообщества «Вызов». Производство киноленты поддержал «Газпромбанк».

«Инсайт Люди» На Московском медиафестивале обсудили фильм о тяжёлом машиностроении

Герои картины, путешествуя во времени, показывают производственные площадки и лаборатории и погружают зрителя в истории выдающихся специалистов в области сильных и надёжных машин. В главных ролях — участники сообщества «Вызов» и одноимённого реалити-шоу: химик Мария Рындык и математик Михаил Гарбуз.

«Такие фильмы привлекают внимание молодёжи к науке и даже мотивируют её на свершения и открытия», — поделился Михаил Гарбуз. По его словам, визуализация профессиональной деятельности, интерпретация сложного сквозь призму простых образов — это самое настоящее искусство, которое помогает найти общий язык со зрителем. «О достижениях России нужно говорить, ведь это способствует дальнейшему развитию отечественной промышленности и технологий», — подчеркнул Гарбуз.

Главные герои фильма рассказали о процессе съёмок, поделились опытом и впечатлениями от участия в кинематографическом проекте. Молодые учёные также объяснили, чем знаменита Россия в тяжёлом машиностроении. Модератором открытого диалога выступила координатор молодёжного сообщества «Вызов» и доктор политических наук Валерия Родина.

Кроме того, на Московском медиафестивале работала креативная лаборатория от молодёжного сообщества «Вызов», где на протяжении всего праздника проходили лекции и мастер-классы на тему медиапродвижения, экспертности, использования нейросетей в создании видеоконтента и многие другие. Спикерами выступили специалисты и учёные, кандидаты наук, организаторы региональных и федеральных проектов. Посетители лаборатории получили полезные знания и прокачали профессиональные навыки.

Московский медиафестиваль — это уникальная площадка для обмена знаниями и опытом среди тех, кто интересуется медиа. Гостей мероприятия ждёт множество активностей, включающих в себя более 40 контент-сессий, четыре тематические зоны, концертную программу и встречи с более чем 150 экспертами и звёздами. Мероприятие организовано при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Сообщество создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди». Стать участником молодёжного сообщества «Вызов» может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания.