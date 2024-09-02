Москва, 2 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Лидер СССР Никита Хрущёв в 1954 году фактически подарил Украине полуостров Крым, который на тот момент входил в состав РСФСР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в интервью монгольской газете «Оноодор», которое 2 сентября опубликовали на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По словам российского лидера, на события на Украине серьёзно повлиял комплекс внешних и внутренних факторов. В их числе оказались и последствия решений руководства СССР по национально-территориальному вопросу, которые также сыграли негативную роль в этом процессе, уточнил Путин.

Глава государства отметил, что процесс создания Украины начался сразу после революции в 1917 году и тогда на этой территории возникали недолговечные квазигосударственные образования, которые не имели чётких границ.

Путин добавил, что после этого границы союзных республик в составе Советского Союза утверждались в достаточно произвольном порядке, исходя из «пролетарской необходимости».

«Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими. Затем уже Иосиф Сталин накануне и после Великой Отечественной войны включил в состав Украины — как неотъемлемой части Советского Союза — некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 году Никита Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — пояснил он.

При этом президент добавил, что руководители СССР действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что Советский Союз распадется «по искусственно проведённым внутренним административным границам» и завершит своё существование.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Путин отметил, что главной причиной трагичных событий на Украине является целенаправленная антироссийская политика Запада во главе с США. Глава государства также напомнил о вооружённом государственном перевороте на Украине, который в 2014 году организовали США и их сателлиты.

Российский лидер также указал на то, что западные элиты используют Украину в качестве орудия борьбы с Россией, продолжая оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку. Путин уточнил, что РФ это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для обеспечения безопасности россиян.

В марте в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинскую ССР в 1954 году. Его авторами стали депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

В случае принятия законопроекта будет признано недействительным решение Хрущёва о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.