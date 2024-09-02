Берлин, 2 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Провал правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на прошедших накануне выборах в парламенты Тюрингии и Саксонии показал, что её лидеру канцлеру ФРГ Олафу Шольцу вместе с другими членами правительства пора «собирать чемоданы» и уходить в отставку, заявила 2 сентября сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

TASS /Hendrik Schmidt/dpa via AP Олаф Шольц

«Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнёрами по коалиции начать собирать чемоданы и освобождать свои места», — процитировала её газета Die Zeit.

По мнению Вайдель, граждане ФРГ хотят досрочных федеральных выборов и АдГ готовится к такому повороту событий. Она призвала немецкое правительство не игнорировать настроения избирателей, продемонстрированные на последних выборах.

Согласно предварительным данным, СДПГ на прошедших накануне выборах в парламенты в Тюрингии и Саксонии набрала около 7%.

Как передавало ИА Регнум, экзитполы показали, что АдГ заняла первое место на выборах в Тюрингии и получила 32 депутатских мандата из 88 (на 10 больше, чем было ранее). Это стало первой победой партии на выборах.

Второе место досталось «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) — 23 депутатских мандата. Далее идут партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (15 мандатов), «Левые» (12 мандатов) и партия Шольца (6 мандатов). Входящие в коалицию с СДПГ «Зелёные» и «Свободные либералы» не преодолели проходной барьер.

В июне АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в ФРГ, набрав 15,6% голосов. Больше всего граждан (30%) проголосовали за блок ХДС и «Христианско-социального союза». СДПГ получила 13,9%.