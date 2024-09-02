Донецк, 2 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Активисты раздали 30 тыс. школьных наборов детям из новых регионов России.

РИА Новости/Константин Михальчевский

В Донецке к активистам присоединился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Желаю, чтобы у вас всё получалось, чтобы вы хорошо учились, не боялись мечтать, достигать новых вершин, чтобы прославить наш Донецкий край и нашу страну. Всем преподавателям, учителям, конечно, терпения и, безусловно, видеть результат своей работы», — заявил он.

Первоклассники в ДНР получили более 13 тыс. школьных наборов, ученики в ЛНР — более 9 тыс., в Херсонской и Запорожской областях — 7 тыс.

В акции «В первый класс со Знанием» приняли участие активисты «Молодой Гвардии Единой России» и Российского общества «Знание».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 сентября провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Российский лидер пообщался с учениками и затронул различные темы, включая проведение специальной военной операции, внутренний туризм, изучение иностранных языков.