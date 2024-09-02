Москва, 2 сентября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов с сегодняшнего дня, 2 сентября, начал приём заявок на первый конкурс в 2025 году. Проекты можно подать на сайте фонда до 23:30 (по московскому времени) 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации из всех регионов страны, при условии, что в составе их учредителей нет органов публичной власти и они зарегистрированы не позднее 15 октября 2023 года (при запросе гранта до 500 тысяч рублей ― 15 апреля 2024 года).

«Фонд настоятельно рекомендует не откладывать подготовку заявки на последние дни, поскольку это чаще всего негативно сказывается на качестве проработки и, как следствие, шансах получить поддержку», ― говорится в сообщении.

О том, как подготовиться к участию в конкурсе, 3 сентября в прямом эфире на платформе Rutube расскажет генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В сентябре для участников конкурса проведут ряд обучающих вебинаров и очных семинаров. Также найти необходимую информацию можно на сайте фонда в соответствующем разделе.

Итоги конкурса подведут в январе 2025 года. Поддержанные проекты смогут стартовать в феврале.

Как сообщало ИА Регнум, Фонд президентских грантов за семь лет поддержал 47 тыс. социально значимых проектов некоммерческих организаций. Начиная с 3 апреля 2017 года он является единым оператором господдержки некоммерческих неправительственных организаций. На реализацию проектов фонд выделил 70 млрд рублей. При этом дополнительно привлечённые на осуществление проектов ресурсы превысили ещё 68млрд рублей.

За этот период фонд провёл 18 конкурсов. На них поступило 167 тыс. проектов от 43 тыс. некоммерческих организаций.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению второго конкурса 2024 года на предоставление грантов на развитие гражданского общества 13 июня сообщил, что поддержку Фонда президентских грантов получат 1357 некоммерческих организаций, проекты которых признаны социально перспективными, им выделено 3,389 млрд рублей.