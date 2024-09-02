Казань, 2 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. На борту самолёта рейса Москва — Екатеринбург скончалась пассажирка, транспортное средство совершило экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время полёта пассажирке 1997 года рождения стало плохо. В три часа ночи самолёт совершил в аэропорту Казани вынужденную посадку для оказания женщине срочной медицинской помощи.

«После посадки самолёта медики констатировали смерть женщины», — сообщили в ведомстве.

В связи со смертельным случаем начата проверка, в ходе которой следователи должны установить все обстоятельства произошедшего. После проведения экспертиз и опроса свидетелей СК РФ примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в Волгограде экстренно сел самолёт, следовавший из Москвы в Сочи. Во время полёта стало плохо 60-летней пассажирке. Бортпроводники пытались спасти женщину, но к моменту приезда скорой она скончалась.

В конце марта 2024 года в аэропорту Казани экстренно сел пассажирский самолёт, следовавший из Уфы в Ярославль. Капитан воздушного судна Bombardier CRJ 200 сообщил, что во время полёта треснуло лобовое стекло. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.